İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya sabah namazına giiden Filistinlilere saldırdı

İsrail polisleri, dün akşam Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırmış ancak olaylar çok büyümeden son bulmuştu. Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.