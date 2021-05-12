İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya sabah namazına giiden Filistinlilere saldırdı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli gençlerin Harem-i Şerif'te kılınan sabah namazından sonra Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki bölgede toplandıklarını belirtti.
İsrail polisinin tekbir ve sloganlar atan gençlere plastik mermilerle müdahale ettiğini dile getiren yetkili, Filistinli gençlerin de taşlarla polise karşılık verdiğini anlattı.
Filistinli gençlerin, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi önünde yoğun şekilde İsrail polislerine taşlarla karşılık verdiğine dikkati çeken yetkili, İsrail polislerinin de Mescid-i Aksa'nın El-Mağaribe (Burak-Faslılar) Kapısı bölgesinden gençleri hedef aldığını ifade etti.
Yetkili, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'teki olayların çok büyük çaplı olmadığı belirterek bazı gençlerin yaralandığını kaydetti.
Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor.
İsrail polisleri, dün akşam Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırmış ancak olaylar çok büyümeden son bulmuştu. Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.
SABAHA KARŞI 3 ŞEHİT
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.
Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE'DEKİ GÜVENLİK MERKEZLERİNİ YOĞUN BOMBARDIMANA TUTTU
İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları bir kaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.
Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisinin bu sabah yaşandığı belirtilirken sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.
Ancak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarının kentteki tüm polis merkezi ve karargahlarını hedef aldığı kaydedildi.
ŞEHİT SAYISI VE YARALI SAYISI ARTIYOR
İsrail saldırılarına gün boyunca devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile şehit sayısının 35'e, yaralı sayısının da 203'e çıktığını bildirdi.
NETANYAHU TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR
İsrail Başbakanı Binayamin Netanyahu yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
UYARI SİRENLERİ ÇALIYOR
İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.Filistin’in Ankara Büyükelçısı Dr. Faed Mustafa, Sabah’a konuştu: Filistin’in umudu Erdoğan ve Türkiye halkıdır Dünya medyası yine katil İsrail'i korudu! Çocukların acımasızca katledilişlerini görmedi Başkan Erdoğan: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz