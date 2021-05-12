İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki "Samaria" Bölge Tugayı'nın bulunduğu bölgede silahla ateş edildiği belirtildi. Açıklamada, olay yerinde iki yaralı olduğu ve "saldırıyı düzenleyen teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, bir Filistinlinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus İsrail askerine ateş açtığı, saldırıda iki askerin yaralandığı, eylemi gerçekleştiren Filistinlinin ise öldürüldüğü belirtildi.

Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.