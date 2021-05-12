İsrail medyası gerçekleri çarpıtıyor! Terör böyle örtbas edildi!

GERÇEKLERİ ÇARPITAN MANŞETLER

Başta Lod kenti olmak üzere Filistinli halka göz göre göre saldıran ve protesto çığlıklarını bastırmaya çalışan İsrail kuvvetleri, dünya çapından gelen tepkilere ise kulak tıkamaya devam ediyor.