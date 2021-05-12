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Giriş Tarihi: 12.5.2021 16:05 Son Güncelleme: 12.5.2021 16:10

Bakanından küstah sözler: Ahlaki vaazlara kulak asmayacağız...

AA
İsrail Savunma Bakanından küstah sözler: Ahlaki vaazlara kulak asmayacağız...

İşgalci Filistinlilere yönelik alçak saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldiği açıklanırken Bakanı , küstah sözler geldi. Saldırılarını durdurmayacağını belirten Gantz, "Ahlaki vaazlara kulak asmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ateşkes planlamadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini söyledi. The Times of Israel gazetesine göre, İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistinli direniş gruplarının roket saldırılarından en büyük zararı gören kentlerden Askalan'ı ziyaret etti.

"AHLAKİ VAAZLARA KULAK ASMAYACAĞIZ"

Burada yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını durdurmayacağını belirten Gantz, "İsrail ateşkese hazırlanmıyor. Şu anda bu operasyonun ne zaman sona ereceği belli değil. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara devam edecek ve uzun vadede tam bir sükunet sağlayacak." dedi.

Gantz, Gazze'de sivil yerleşim noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı uluslararası tepkilere ilişkin ise, "İsrail vatandaşlarını koruma görevimize karşı ahlaki vaazlara kulak asmayacağız." ifadesini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE 500 HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİK

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Gazze'de 500 hedefe saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, devam eden hava saldırılarında Filistinli direniş gruplarının kullandığı binaların, yer altı mahzenlerinin ve yer altına gizlenmiş roketatarların, Hamas'ın üst düzey askeri yöneticilerinin ve evlerinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı.

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İsrail Savunma Bakanından küstah sözler: Ahlaki vaazlara kulak asmayacağız...
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