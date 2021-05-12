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Giriş Tarihi: 12.5.2021

İsrail’i eleştirince görevden alındı

İsrail’i eleştirince görevden alındı
Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını "terör" olarak nitelediği için istifa etmek zorunda kaldı. Erdil, Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" ifadelerini kullandı. Paylaşımı üzerine Erdil'e partisinden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Berlin Teşkilatı, Erdil'in paylaşımını eleştirerek, "Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz, CDU'nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk, yönetim kurulundaki görevini bıraktı" açıklamasını yaptı.
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İsrail’i eleştirince görevden alındı
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