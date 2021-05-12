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Giriş Tarihi: 12.5.2021 20:04

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 262 kişi hayatını kaybetti

İHA
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 262 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, salgın sebebiyle son 24 saatte 262 kişinin daha hayatnı kaybetmesi ise toplam can kaybı 123 bin 544’e yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyalrtine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yen itip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da, günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

7 BİN 852 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 306 bin 744 koronavirüs testi yapıldığı ve 7 bin 852 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 131 bin 78'e ulaştığı kaydedildi.

262 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 544'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 23 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 352 bin 422 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 64 kişi azalarak bin 992'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 25 milyon 92 bin 36 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 786 bin 877 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 262 kişi hayatını kaybetti
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