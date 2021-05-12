İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 262 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyalrtine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yen itip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da, günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

7 BİN 852 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 306 bin 744 koronavirüs testi yapıldığı ve 7 bin 852 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 131 bin 78'e ulaştığı kaydedildi.

262 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 544'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 23 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 352 bin 422 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 64 kişi azalarak bin 992'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 25 milyon 92 bin 36 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 786 bin 877 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.