Lid kontrolden çıktı! Yahudiler gerçek mermilerle camilere saldırıp yakmaya çalıştı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN ÖNCE YENİDEN OLAYLAR ÇIKTI

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı özellikle Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı. İsrail'in Lid kentinde bir Yahudi'nin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.