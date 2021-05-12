Myanmar'da darbe karşıtları Filistin halkına destek verdi

Paylaşımda, "Özgürlük mücadelemiz evrenseldir ve her biri bir diğerine bağlıdır. Zalimler kahrolsun, devlet destekli şiddet son bulsun." mesajı yer aldı.

Bunun yanı sıra çok sayıda protestocu ve aktivist, sosyal medyada İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını lanetlerken Filistin'e destek açıklamaları yaptı.