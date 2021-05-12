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Giriş Tarihi: 12.5.2021 14:09

'da darbe karşıtları halkına destek verdi

AA
Myanmar'da darbe karşıtları Filistin halkına destek verdi

’in halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, dünya halklarından destek yağıyor. Devletler birbiri ardında İsrail’i kınama mesajları yollarken Filistinlilere bir destek de şubat ayından bu yana askeri darbeye direnen oldu. 1 Şubat’ta yönetime el koyan orduya yönelik protesto başlatılan ülkede şimdiye dek 781 kişi, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarının ardından Filistin'e destek mesajları yolladı.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Darbe karşıtı protestolarda yer alan Güneydoğu Asya merkezli uluslararası demokrasi dayanışma grubu Milk Tea Alliance'ın Myanmar şubesi, sosyal medya paylaşımında, "Myanmar, Filistin'in yanındadır." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Özgürlük mücadelemiz evrenseldir ve her biri bir diğerine bağlıdır. Zalimler kahrolsun, devlet destekli şiddet son bulsun." mesajı yer aldı.

Bunun yanı sıra çok sayıda protestocu ve aktivist, sosyal medyada İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını lanetlerken Filistin'e destek açıklamaları yaptı.

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Myanmar'da darbe karşıtları Filistin halkına destek verdi
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