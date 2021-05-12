Okulda dehşet

Tataristan Cumhuriyeti, bir okula yapılan kanlı saldırı ile sarsıldı. Başkent Kazan'daki bir okula iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog, 9'unun ise öğrenci olduğu, 32 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel yetkililer, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulu hedef alan saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandığını ve bazı öğrencilerin pencerelerden atladığını kaydetti. Okul çevresine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, öğrencilerin yakınları da okula akın etti.Yetkililer, saldırganlardan İlnaz Galyaviev'in yakalandığını duyurdu. Galyaviev'in, saldırıdan yaklaşık bir saat önce sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Saldırganın arkadaşlarının ifadelerine başvuran polisin edindiği bilgilerde, Galyaviev'in sürekli olarak ABD'deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü de vurgulandı. 12 Mayıs tarihi, ülkede ulusal yas günü ilan edildi.TÜRKİYE, Rusya'da Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için Tataristan halkına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dost Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.