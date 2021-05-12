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Giriş Tarihi: 12.5.2021 17:15

Rusya’dan ve ’e arabuluculuk teklifi

DHA
Rusya’dan İsrail ve Filistin’e arabuluculuk teklifi

İşgalci ’in halkına uyguladığı zulüm giderek şiddetini artırıyor. İsrail’in işgal altındaki ve ’ye yaptığı saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselirken, dünya çapından şiddeti durdurun çağrıları gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye gönüllü olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova'nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.

"ŞİDDET EYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, "Görüşmede Filistin ve Ürdün Büyükelçileri, İsrail'in Filistinlileri Doğu Kudüs Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden tahliye etme planlarının ve El-Aksa camisindeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" dedi.

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Rusya’dan İsrail ve Filistin’e arabuluculuk teklifi
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