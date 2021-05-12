Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Sabah şerifleriniz hayrolsun
Giriş Tarihi: 12.5.2021

Sabah şerifleriniz hayrolsun

DIŞ HABERLER
Sabah şerifleriniz hayrolsun
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Voyager-1 uzay aracı, yaklaşık 25 milyar kilometre uzaklıktan kaydettiği sesleri dünyaya gönderdi. 44 yıl önce gönderilen araçta, "uzaylılar için gönderilen" mesajlar da yer alıyor. Voyager-1'de "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun" şeklinde bir Türkçe mesaj da bulunuyor. Kayıt sürecine ilişkin konuşan mesajı kaydeden Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm, "1960'larda Robert Kolej'de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Çağlar'ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım" ifadelerini kullanmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah şerifleriniz hayrolsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA