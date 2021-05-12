ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Voyager-1 uzay aracı, yaklaşık 25 milyar kilometre uzaklıktan kaydettiği sesleri dünyaya gönderdi. 44 yıl önce gönderilen araçta, "uzaylılar için gönderilen" mesajlar da yer alıyor. Voyager-1'de "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun" şeklinde bir Türkçe mesaj da bulunuyor. Kayıt sürecine ilişkin konuşan mesajı kaydeden Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm, "1960'larda Robert Kolej'de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Çağlar'ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım" ifadelerini kullanmıştı.