SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail'in abluka altınaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.
MÜSLÜMANLARIN DÜKKANLARINI YAĞMALADILAR
İsrail'in Tiberya ve Bat Yam kentlerinde fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. İsrail basını, çok sayıda dükkana saldırı yapıldığını ve 1 kişinin yaralandığını belirtti.
FİLİSİNLİ BİR KİŞİYİ DARP ETTİLER
Arabası ile seyir halinde olan bir Filistinlinin önünü kesen fanatik Yahudiler, talihsiz adamı araç dışına çıkarıp darp ettiler.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada Netanyahu ABD'ye teşekkür etti