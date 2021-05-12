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Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada
Giriş Tarihi: 12.5.2021 19:08 Son Güncelleme: 12.5.2021 19:26

Son Dakika Haberi... , 'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada

Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada

Son Dakika Haberi... 'in Filistinlilere uyguladığı şiddet dozunu artırarak devam ediyor. Hava saldırılarını sürdüren İsrail, 'yi yine bombaladı. Gelen son dakika bilgisine göre hava saldırısında hedef alınan bir binanın tamamı yıkıldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle şu ana kadar 56 kişi şehit olurken, yaklaşık olarak 350 kişi de yaralandı.

Son Dakika Haberi... İsrail'in Ramazan ayının ilk gününde Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı saldırılar dozunu artırarak devam ediyor. Ses bombalı ve plastik mermilerle şiddetlenen saldırılar son günlerde yerini hava saldırılarına bıraktı.

ŞİMDİYE KADAR 56 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail tarafından atılan füzeler her gün Gazze'ye düşerken, bu saldırılarda yüzlerce kişi yaralandı, şu ana kadar 56 kişi de şehit oldu. Yaklaşık olarak 350 kişi de yaralandı.

Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video

VURULAN BİNA TAMAMEN YIKILDI

İsrail'in saldırıları bugün de devam etti. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina oldu. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada
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