Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada

Son Dakika Haberi... İsrail'in Ramazan ayının ilk gününde Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı saldırılar dozunu artırarak devam ediyor. Ses bombalı ve plastik mermilerle şiddetlenen saldırılar son günlerde yerini hava saldırılarına bıraktı.
ŞİMDİYE KADAR 56 KİŞİ ŞEHİT OLDU
İsrail tarafından atılan füzeler her gün Gazze'ye düşerken, bu saldırılarda yüzlerce kişi yaralandı, şu ana kadar 56 kişi de şehit oldu. Yaklaşık olarak 350 kişi de yaralandı.
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video
VURULAN BİNA TAMAMEN YIKILDI
İsrail'in saldırıları bugün de devam etti. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.