Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada

ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina oldu. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.