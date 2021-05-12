WhatsApp'ta 15 Mayıs'tan sonra ne olacak? WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?

PEKİ BU KISITLAMA NASIL OLACAK?

Kısıtlama konusunu biraz daha açacak olursak, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar sohbet listesine erişemeyecek. Fakat gelen mesajlara yanıt verebilecek ve cevapsız çağrılara da geri dönüş yapabilecek. Yani gelen mesajlar, görüntülü veya normal aramalar cevaplanacak. Ancak bu durum bir süre için geçerli. Birkaç hafta sonra bu sınırlandırılmış işlevler de kapatılacak.

WHATSAPP'I KULLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

WhatsApp en başta sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin hesabının silineceğini açıklamıştı, ancak gelen tepkilerden sonra bu kararını değiştirdi. Yeni açıklamada WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği belirtiliyor. Şirket diğer yandan sözleşmeyi kabul etmeyenlerin sınırlı kullanıma sahip olacağını ve daha sonra bu sınırlı kullanımında kapatılacağını söylüyor.