WhatsApp'ta 15 Mayıs'tan sonra ne olacak? WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?

WhatsApp'ın yenilediği gizlilik sözleşmesi için zaman doluyor. 15 Mayıs 2021 Cumartesi gününden itibaren değiştirilen sözleşme resmen yürürlüğe girecek. Kullanıcılar 15 Mayıs'tan itibaren yeni sözleşmenin kabul edilmemesi durumunda neler olacağını merak ediyor. WhatsApp blog sayfasında bu konuyu detaylarıyla birlikte açıkladı.
WhatsApp'ın açıklamasına göre 15 Mayıs'tan sonra kullanıcı hesapları silinmeyecek. WhatsApp uygulamasının kullanılmasında ise bir takım kısıtlamalar var. Belirli bir süre sonra WhatsApp'ın yenilenmiş gizlilik sözleşmesi bildirimi kalıcı hale gelecek ve sözleşmeyi onaylamayanların uygulamaları da kısıtlanacak.
PEKİ BU KISITLAMA NASIL OLACAK?
Kısıtlama konusunu biraz daha açacak olursak, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar sohbet listesine erişemeyecek. Fakat gelen mesajlara yanıt verebilecek ve cevapsız çağrılara da geri dönüş yapabilecek. Yani gelen mesajlar, görüntülü veya normal aramalar cevaplanacak. Ancak bu durum bir süre için geçerli. Birkaç hafta sonra bu sınırlandırılmış işlevler de kapatılacak.
WHATSAPP'I KULLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
WhatsApp en başta sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin hesabının silineceğini açıklamıştı, ancak gelen tepkilerden sonra bu kararını değiştirdi. Yeni açıklamada WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği belirtiliyor. Şirket diğer yandan sözleşmeyi kabul etmeyenlerin sınırlı kullanıma sahip olacağını ve daha sonra bu sınırlı kullanımında kapatılacağını söylüyor.
WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için sözleşmeyi kabul etmek gerekiyor. Diğer bir seçenek ise farklı mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmak. WhatsApp açıklamasında sohbetlerin dışa aktarılabileceğini ve hesaba ait raporun da indirilebileceğini söylüyor.
Şimdilik WhatsApp blog sayfasında yapılan açıklama bu şekilde. Belki WhatsApp değişiklik yapabilir. Sektörden bazı analistler, WhatsApp'ın gelen tepkilerden dolayı daha ileride farklı adımlar atabileceğini düşünüyor.