Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
Giriş Tarihi: 13.5.2021 17:56 Son Güncelleme: 13.5.2021 18:18

Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 'den hamlesi

AA
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile telefon görüşmesi yapmış ve konusunu görüşmüştü. Erdoğan, BMGK'nın müdahil olması yönünde çağrıda bulunurken, Putin harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı bugün  (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin meselesini görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova'da bulunan Guterres ile videokonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

"SİVİL HALKIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI"

Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Filistin meselesinde gerilimin artmasına ilişkin, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı. Bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve kabul görmüş uluslararası normlar çerçevesinde iki ülke arasında çözüm prensibine destek verildiği ifade edildi.

YEMEN, AFGANİSTAN MESELELERİ DE ELE ALINDI

Suriye meselesine dair ise Rusya ve BM arasında, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, insani yardım, ülkenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden oluşturulması ile ilgili koordineli girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. Suriyeliler arasında anayasal sürecin desteklenmesinin önemine işaret edildi. Putin ve Guterres, Libya, Yemen, Afganistan meselelerini de ele aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin konusunu görüşmüştü. Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA