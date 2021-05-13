Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi

"SİVİL HALKIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI"

Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Filistin meselesinde gerilimin artmasına ilişkin, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı. Bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve kabul görmüş uluslararası normlar çerçevesinde iki ülke arasında çözüm prensibine destek verildiği ifade edildi.