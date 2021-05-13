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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Emekli generallerden uyarı mektubu

Emekli generallerden uyarı mektubu
ABD'DE emekli üst düzey askerlerden oluşan 124 kişilik grup, Başkan Joe Biden'ın yönetimi altında Anayasal haklara yönelik saldırı olması nedeniyle ABD halkının "derin bir tehlike" içinde olduğuna dair açık mektup kaleme aldı. Kendilerine Flag Officers 4 America adını veren general ve amirallerden oluşan grup tarafından kaleme alınan mektupta, başkanlık seçimlerinde Biden'ın lehine hile yapıldığı ve Anayasal haklara yönelik saldırı olduğu gerekçesiyle Amerikan halkının derin tehlike içinde olduğuna ilişkin endişeleri bulunduğu kaydedildi.
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Emekli generallerden uyarı mektubu
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