Hindistan'da kabus bitmiyor: Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4 binin üzerinde...

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 120 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 362 bin 727 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 703 bin 665'e, toplam can kaybı sayısı 258 bin 317'ye ulaştı.

Ülkede 3 milyon 710 bin 525 hastanın tedavisi sürüyor.

MADYA PRADEŞ EYALETİNDE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, anne ya da babasını Kovid-19 salgını nedeniyle kaybeden çocuklara ücretsiz eğitim desteği sağlanacağını duyurdu.

Chouhan, bu kapsamda öğrencilere aylık 500 Hindistan rupisi (6,7 dolar) burs da bağlanacağını kaydetti.

Başbakan Chouhan, ticari girişimde bulunmak isteyen kadınlara da teşvik kredileri verileceğini ifade etti.

- Maharashtra eyaletinde Kovid-19 kısıtlamaları hazirana kadar uzatıldı

Ülke basınındaki habere göre, Maharashtra eyaletinde 15 Mayıs'ta sona ermesi beklenen koronavirüs kısıtlamaları, artan vakalar nedeniyle 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Eyalette, son 24 saatte 37 bin 236 kişide virüse rastlanmasıyla salgın nedeniyle 549 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMA KAMPANYASI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 177 milyon 214 bin 256 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Maharaştra eyaletinin yaklaşık 2,5 milyonluk nüfuslu şehri Nagpur'daki bazı merkezlerde aşı yetersizliği nedeniyle Kovid-19 aşılarının yapımına ara verildiği açıklandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.