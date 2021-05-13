Kosova Müftüsü Tërnava, İsrail'e tepki gösterdi

Kosova İslam Birliği (BIK) Başkanı Müftü Naim Tërnava, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik son saldırılarına tepki göstererek, Kudüs'te ve İsrail'de Filistinlilere yönelik şiddet konusunda derin endişelerini dile getirdi.

Tërnava, sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, Filistinlilerin Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden şiddetli bir şekilde sınır dışı edilmesiyle başlayan Kudüs'teki durumun tırmanmasından endişe duyduğunu vurguladı. .

"Kudüs'te ve Filistin topraklarında Müslüman Filistin halkına yönelik şiddete karşı derin endişelerimi ifade ediyorum. Mübarek Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı arifesinde, masum sivillerin hayatına mal olan çatışmanın tırmanması iki halk arasındaki anlaşma çabalarını baltalıyor. "

Müftü Tërnava,

"Kudüs, tüm tektanrılı dinlerin ve inançların yeridir. Bu nedenle bir arada yaşama ve anlayış yeri olmalıdır. Kudüs, El-Aksa ve diğer ibadet yerlerinin bir an önce huzuru bulması için dua ediyoruz.", dedi.