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Giriş Tarihi: 14.5.2021 01:26 Son Güncelleme: 14.5.2021 01:53

Son Dakika Haberi... 'dan katliam sözleri: Bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz

Son Dakika Haberi... Netanyahu'dan katliam sözleri: Bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz

Son Dakika Haberi... 'in Ramazan ayının ilk günlerinde başlattığı zulm artarak devam ediyor. Şu ana kadar 100'den fazla Filistinli şehit olurken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hava saldırılarını sürdüren İsrail katliamı karaya da taşıdı ve orduyu 'ne gönderdi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan , "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz" dedi.

Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Yapılan hava saladırılarıyla çocuk ve kadınların da içinde olduğu onlarca kişi şehit olurken, İsrail bugün skandal bir karara imza attı.

BİNLERCE KİŞİ SİLAHLANMIŞTI

Gün içinde binlerce kişiyi silahlandıran İsrail, katliamı karaya da taşıdı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.

Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar | Video

ASKERLER GAZZE ŞERİDİ'NE GİRMEYE BAŞLADI

Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

"BÜYÜK BİR GÜÇLE DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı son dakika açıklamasında, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek" ifadelerini kullandı.

HAVA VE DENİZDEN BOMBALANIYOR

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin şu saatlerde Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

BM PAZAR GÜNÜ TOPLANIYOR

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı son dakika açıklamasında "BM Güvenlik Konseyi pazar günü İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplanacak" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar

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Son Dakika Haberi... Netanyahu'dan katliam sözleri: Bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz
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