Son Dakika Haberi... Netanyahu'dan katliam sözleri: Bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz

ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin şu saatlerde Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

BM PAZAR GÜNÜ TOPLANIYOR

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı son dakika açıklamasında "BM Güvenlik Konseyi pazar günü İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplanacak" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar