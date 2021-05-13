Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika... Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!
Giriş Tarihi: 13.5.2021 22:43

Son dakika... 'dan 'e roket saldırısı!

Son dakika... Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!

televizyon kanalı Kanal 13'ün aktardığına göre 'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

HASAR VEYA CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA