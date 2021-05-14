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Giriş Tarihi: 14.5.2021 16:12 Son Güncelleme: 14.5.2021 16:16

’nde 'maskeye veda' kutlaması

DHA
ABD Temsilciler Meclisi’nde 'maskeye veda' kutlaması

’de tamamen aşılananların maske ve sosyal mesafe kurallarından muaf tutulması kararının ardından 'ndeki Cumhuriyetçi senatörler "Merhaba özgürlük" sloganları eşliğinde kutlama yaptı.

ABD'de Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) korona virüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamasına gerek olmadığını duyurdu.Kararın ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler, maskelerini çıkararak, kutlama yaptı. Senatörler alkışlar eşliğinde " Merhaba özgürlük" diyerek, maskelerini çıkardı.

SALGINLA MÜCADELEYE 7.4 MİLYAR DOLARLIK FON

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Kovid-19 ile mücadelede ülkenin sağlık işgücünü desteklemek ve gelecekteki salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına hazırlanmak için teşvik paketinden 7,4 milyar dolar ayırdığını açıklamıştı.

250 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 117 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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ABD Temsilciler Meclisi’nde 'maskeye veda' kutlaması
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