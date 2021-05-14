ABD'de Filistin çatlağı büyüyor! Biden'a peş peşe sert tepkiler

"FİLİSTİNLİLER BİR YERE GİTMİYOR"

Kendisinin Filistinlilerin varlığının kanıtı olduğunu aktaran Tlaib, "Bizim insan olduğumuzun, hayal kurma hakkımız olduğunun kanıtıyım. Bizler anneleriz, kız çocuklarıyız, torunlarız. Bizler adalet arayanlarız ve her türlü baskıya karşı mücadelemizden pişman değiliz. Apartheid İsrail hükümetine ne kadar para gönderirseniz gönderin Filistinliler hiçbir yere gitmiyor." diye konuştu.

ABD'li bazı siyasiler tarafından Filistinlilere ayrımcı ve ırkçı uygulamalar yapıldığı gerçeğinin kabul görmediğine de değinen Tlaib, "Atalarım ve Filistin'deki ailem tarihlerinin önlerine herhangi bir engel konulmadan tüm dünyada duyulmasını hak ediyor. Acı çektiklerini, mülklerinin ellerinden alındığını, dünya seyrederken ve hiçbir şey yapmazken öldürüldüklerini anlatmaya hakları var." değerlendirmesinde bulundu.