ABD’de gökyüzü aniden aydınlandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde gökyüzünde alev alarak, göz kamaştırıcı bir ateş topuna dönüşen bir göktaşı güvenlik kameralarına yansıdı. Göktaşının 9 Mayıs'ta yerel saatle 03.00'te Minneapolis-St. Paul bölgesine düştüğünü belirtildi. Amerikan Meteor Derneği'nin internet sitesinde aktarılana göre Minnesota ve çevresindeki eyaletlerden gözlemciler, ateş topuyla ilgili birçok ihbar geldi. Derneğin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Kuzey Dakota'da bir yurttaşın gönderdiği video kaydı yer aldı. Güvenlik kamerası kaydı, evlerin üzerinde süzülürken gökyüzünü aniden aydınlatan ateş topunu gözler önüne serdi. Independent Türkçe