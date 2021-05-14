Afganistan'da camide patlama...

Afganistan'da Ramazan Bayramı'na rağmen şiddet dinmiyor. Başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti.

AFGANİSTAN'DA PATLAMA

Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıklayarak 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sözcü ayrıca, cami imamı Müftü Numan'ın da saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.