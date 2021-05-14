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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:08

'da camide patlama...

İHA
Afganistan'da camide patlama...

'ın başkenti 'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Afganistan'da Ramazan Bayramı'na rağmen şiddet dinmiyor. Başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti.

AFGANİSTAN'DA PATLAMA

Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıklayarak 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sözcü ayrıca, cami imamı Müftü Numan'ın da saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

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Afganistan'da camide patlama...
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