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Giriş Tarihi: 14.5.2021 14:35

'dan büyük skandal: Sivilleri katleden 'e destek...

DHA
Avusturya'dan büyük skandal: Sivilleri katleden İsrail'e destek...

İşgalci 'in katliamlarını görmezden gelen 'dan skandal bir adım geldi. Avusturya Başbakanı , çocuk kadın demeden sivilleri kalteden İsrail'i desteklediiklerini duyurdu. Ülkede Federal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

Çocuk, kadın demeden sivilleri katleden İsrail'e Avusturya'dan skandal bir adım geldi. şgalci İsrail güçlerinin günlerdir sivillere yönelik saldırılarını görmezden gelen Avusturya'da Federal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

KATLİAMLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı. Kurz, açıklamasında "Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız" dedi.

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Avusturya'dan büyük skandal: Sivilleri katleden İsrail'e destek...
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