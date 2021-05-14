‘Bayramınız kişinin iyi insan olma isteğini somutlaştırıyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayınladı. Mesajda "Rusya'daki Müslümanlar bu bayramı mutlulukla karşılıyor. Ramazan Bayramı asırlardır iyi işler yaparak, muhtaç olanlara ilgi göstererek kutlanıyor ve insanın kendini daha iyi yapma isteğini somutlaştırıyor. Müslüman kurumlar, devlet ve toplum kurumları arasındaki işbirliğini güçlendiriyor. Pandemiden kaynaklanan bu zor zamanlarda Müslüman kurumların insanlara yardımlarından bahsetmeden geçemeyeceğim" denildi.