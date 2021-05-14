Bitkinlik + kar körlüğü = Ölüm

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti. Nepal'deki tırmanışı organize eden şirket yetkilileri, Everest'e tırmanan biri İsviçre, diğeri Amerikan uyruklu iki dağcının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki İsviçreli dağcı Abdul Waraich zirveye başarılı bir şekilde ulaştı, ancak iniş sırasında güçlük çekmeye başladı. Şirket, bölgeye oksijen ve gıda götürmek üzere iki rehber gönderdiklerini, ancak dağcının kurtarılamadığını belirtti. 55 yaşında ABD'li dağcı Puwei Liu'nun ise zirvenin en yüksek kampı olan Güney Col'da bitkinlik ve kar körlüğü nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Ölen dağcıların bedenlerinin ne zaman indirileceği ise henüz açıklanmadı.Her yıl yüzlerce dağcının ziyaret ettiği 8 bin 849 metre yükseliğindeki Everest Dağı'nda mayıs ayı tırmanış için en uygun aylardan biri. Ancak bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle dağcıların şimdilik alçak bölgelere yöneldiği bildiriliyor. Her yıl ortalama 5 kişi, tırmanış için çıktıkları yolda hayatını kaybediyor. Ancak bu sezon, Everest dağcılarının sayısında bir artış görüldüğü, bu nedenle ölümlerin artabileceği ifade ediliyor.