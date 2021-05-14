BM Genel Sekreteri Guterres'ten tepki çeken paylaşım: İsrail Gazze'de katliam yaparken...

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ TWEET

Paylaşıma tepkiler gittikçe büyürken, Guterres yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. BM Genel Sekreteri, bu kez "Bayramın ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların acilen hafifletilmesi ve durdurulması için çağrı yapıyorum. Çok fazla masum sivil zaten öldü. Bu çatışma, sadece ve sadece tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir." ifadelerini kullandı.