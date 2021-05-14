Demorat vekilden Biden'a "işgalin tarafını tutma" eleşitirisi

Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

"BU YANLIŞ"

Ocasio-Cortez, Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine tepki göstererek, "Bağlamı zayıf ya da Filistinlilerin evlerinden çıkarılması veya Mescid-i Aksa'daki saldırılar gibi bu şiddet sarmalını hızlandıran şeylerin kabul edildiği, bunun gibi boş açıklamalar sadece Filistinlileri insanlıktan çıkarmaktadır. Bu yanlıştır." değerlendirmesini yaptı.