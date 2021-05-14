Dünya izliyor İsrail öldürüyor! Canlı yayında insanlık suçu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne pazartesi günü başlattığı hava saldırıları sürüyor. İlk önce Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran, ardından Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerine el koyan İsrail güçlerinin Gazze saldırılarında şehit olanların sayısı; 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere 103'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise 580'a ulaştığını bildirdi.Filistin tarafından gelen 'ateşkes' açıklamalarını reddeden İsrail güçleri, canlı yayınlarda dünyanın gözünün içine baka baka kan kusmaya devam ediyor. Gazze'deki yüksek katlı binalar füzelerle yıkılıyor. Dünya bu insanlık dışı anları film gibi izliyor. Ölen Filistinli çocukları hiçe sayan ABD ve Avrupa basını, sürekli İsrail'i haklı çıkarma çabalarını sürdürüyor. Gazze'de sivillerin ikamet ettiği ve ticari ofislerin bulunduğu 15 katlı Eş-Şuruk binası da hedef alındı. TİKA'nın ofisi hasar gördü. İsrail'in Gazze'ye attığı füze, TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü.Bu arada Hamas'ın son 3 günde bin 500'den fazla roket attığı kaydedildi. Gazze'den gönderilen roketler, ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı. İsrail tarafında 7 kişi öldü.Öte yandan Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldı. Lübnan basını, Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampı'na yakın bölgeden İsrail'e roket atışı gerekleştiren kişilerin gözaltına alındığını aktardı.;Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı. Filistinli gençler, onları püskürttü.Akka şehrindeki Cezzar Ahmet Paşa Camisi'nden yapılan anonsta, "İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı. Yakma girişiminin engellendi. İsrail polisleri, Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara karşı protestoların düzenlendiği Arap nüfuslu kentlerde 374 Filistinli vatandaşı gözaltına aldı.Sabah.com.tr'ye konuşan Gazze'de görevli sağlık ekibi sorumlusu Mohammed Hejji, Şifa Hastanesi'ne gelen yaralıların birçoğunun saldırılarda kullanılan zehirli gaz nedeniyle kurtarılamayarak şehit düştüğünü ve işgalci İsrail'in bir gün önce Gazze'nin kuzeyinde bir hastanenin anneçocuk bölümünü vurduğunu söyledi.Arap ve Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid kentinde olaylar sürüyor. Bat Yam'da bir Arap, linç edilmek istendi. Kameralar o anları saniye saniye kaydetti. İsrail'in nüfusunun yüzde 21'i Filistin kökenli Arap vatandaşlardan oluşuyor. Son yaşanan gerilim sonrası birçok kentte Arap azınlık sokağa çıktı ve protesto gösterilerine katılmaya başladı. Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ancak nüfusun karışık olduğu kentte olaylar sürüyor. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den ülkedeki şiddet olaylarının iç savaşa dönüşebileceği uyarısı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne günlerdir düzenlediği bombardıman sonucunda evler ve sokakların yanı sıra ticari mahaller ve dükkanlar da büyük hasar gördü.Filistin Sağlık Bakanlığı, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler" açıklamasını yaptı. Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildi. Bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin olduğuna dikkat çekildi. Ölüm nedeninin kesin saptanması için gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.İsrail Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını açıkladı. Gazze'ye yönelik "Surların Muhafızı" adlı operasyon başlatan İsrail, kara saldırısı için hazırlık yaptıklarını da bildirmişti. Hamas lideri İsmail Haniye ise "İsrail gerilimi artırmak istiyorsa, biz hazırız" demişti.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü. Biden "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" dedi. Almanya da Gazze'den İsrail'e roket saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi. Hükümet, İsrail'e atılan roketleri kınarken, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i arayarak "güçlü dayanışma" mesajı verdi.