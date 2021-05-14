İsrail dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor! Canlı yayında insanlık suçu





BIDEN VE STEINMER'DAN DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü. Biden "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" dedi. Almanya da Gazze'den İsrail'e roket saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi. Hükümet, İsrail'e atılan roketleri kınarken, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i arayarak "güçlü dayanışma" mesajı verdi.

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