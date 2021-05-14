Dünyayı değiştiren mektuba rekor fiyat biçildi: E=mc²

RR müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, Einstein tarafından 1946 yılında kaleme alınan ve Polonyalı asıllı ABD'li fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderilen mektupta fizikte kütle-enerji eşdeğerliğinin temel formülü olarak bilinen 'E=mc2' formülü yer alıyor. Söz konusu mektubun Einstein'in diğer bazı mektuplarıyla birlikte açık artırmaya çıkarılacağı ifade edildi.