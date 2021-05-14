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Giriş Tarihi: 14.5.2021 22:56

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti

İHA
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, son 24 saatte salgın sebebiyle 173 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 107 bin 423’e yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

7 BİN 25 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 25 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 848 bin 154'e ulaştığı bildirildi.

173 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 173 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 423'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 4 bin 352'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 23 bin 406 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 28 milyon 412 bin 72 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 19 milyon 706 bin 931'ine tek doz, 8 milyon 705 bin 141'ine ise iki doz aşı yapıldı.

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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti
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