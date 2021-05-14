Güney Afrika WhatsApp'a karşı harekete geçti! Mahkemeye taşınıyor

Ulusal basın kuruluşu The South African'ın haberine göre, düzenleyici kurum, WhatsApp'ın bu yeni politikasından duyduğu endişeye dayanarak, Güney Afrikalı kullanıcılara Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara sunulan hüküm ve koşulların aynısını sunmasını istedi.
Haberde, WhatsApp ile anlaşmaya varılamaması sonucu, düzenleyici kurumun konuyu mahkemeye taşımak için avukatlara brifing verdiği kaydedildi.
15 MAYIS'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ
Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.