Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Güney Afrika WhatsApp'a karşı harekete geçti! Mahkemeye taşınıyor
Giriş Tarihi: 14.5.2021 18:27 Son Güncelleme: 14.5.2021 18:45

'a karşı harekete geçti! Mahkemeye taşınıyor

AA

Cumhuriyeti'nde Bilgi Düzenleme Otoritesi, 'un kullanıcı verilerini işleme politikasını mahkemeye taşımak için çalışmalara başladı.

Ulusal basın kuruluşu The South African'ın haberine göre, düzenleyici kurum, WhatsApp'ın bu yeni politikasından duyduğu endişeye dayanarak, Güney Afrikalı kullanıcılara Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara sunulan hüküm ve koşulların aynısını sunmasını istedi.

Haberde, WhatsApp ile anlaşmaya varılamaması sonucu, düzenleyici kurumun konuyu mahkemeye taşımak için avukatlara brifing verdiği kaydedildi.

15 MAYIS'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.

WhatsApp gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılarının hesaplarını 15 Mayıs tarihi itibarıyla askıya alacağını, ağustos itibarıyla da bu hesapların silineceğini bildirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Afrika WhatsApp'a karşı harekete geçti! Mahkemeye taşınıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA