Güney Afrika WhatsApp'a karşı harekete geçti! Mahkemeye taşınıyor

15 MAYIS'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.