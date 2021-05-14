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Haberler Dünya Haberleri İsrail su şebekelerini hedef aldı! 10 bin ev susuz kaldı
Giriş Tarihi: 14.5.2021 17:26

şebekelerini hedef aldı! 10 bin ev susuz kaldı

İsrail su şebekelerini hedef aldı! 10 bin ev susuz kaldı

'in Şeridi'ne yaptığı saldırılarda şebekelerini hedef aldığı ve bölgede yaklaşık 10 bin evde su kesintisi yaşandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında çeşitli bölgelerde altyapı tesisleri ve su kanallarının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Zarar gören altyapı sistemlerinden dolayı 10 bin evde su kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, problemin çözülmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle ortaklaşa acil çalışma başlatıldığına işaret edildi.

ŞEHİT SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İsrail'in yoğun ve kanlı saldırılarında ayrıca anayolların, caddelerin ve kavşakların da hedef alındığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

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İsrail su şebekelerini hedef aldı! 10 bin ev susuz kaldı
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