İsrail su şebekelerini hedef aldı! 10 bin ev susuz kaldı

ŞEHİT SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İsrail'in yoğun ve kanlı saldırılarında ayrıca anayolların, caddelerin ve kavşakların da hedef alındığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.