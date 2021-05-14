Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' diyen Biden'dan yeni 'Filistin' açıklaması
Giriş Tarihi: 14.5.2021 21:43 Son Güncelleme: 14.5.2021 21:45

'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' diyen 'dan yeni 'Filistin' açıklaması

AA
'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' diyen Biden'dan yeni 'Filistin' açıklaması

Başkanı , "'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı nedeniyle pazar günü düzenlenecek kutlama konusunda yazılı açıklama yaptı ve eşi ile kendisinin bu kutlamayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Tüm dünyadaki bayram kutlamalarını neşeyle karşıladıklarını belirten Biden, "Ancak aynı zamanda kutsal topraklardaki durumun, ABD'deki Müslüman toplumlar da dahil tüm dünyadaki Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Biden açıklamasında, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, bölgede sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması için Filistinliler, İsrailliler ve diğer bölgesel ortakları ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son Dakika Haberi... ABD Başkanı Biden'dan skandal İsrail açıklaması: Kendini savunma hakkı var

SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler açıkladı! Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle 10 bin Filistinli evlerini terk etti

ARKADAŞINA GÖNDER
'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' diyen Biden'dan yeni 'Filistin' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA