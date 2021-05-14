Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir

CUMHURBAŞKANIMIZ DIŞINDA DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN KİMSE GÖZÜKMÜYOR

Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'İN ORANTISIZ SALDIRISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.