Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki geldi. Çelik; "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor." dedi.
Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
NETANYAHU HÜKÜMETİ BİR SUÇ MAKİNESİDİR
Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor.
UTANILACAK NE KADAR SUÇ VARSA HEPSİNİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR
Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yoketme ve katletme saldırılarıdır.
SERİ KATLİAMLAR
Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.
CUMHURBAŞKANIMIZ DIŞINDA DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN KİMSE GÖZÜKMÜYOR
Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'İN ORANTISIZ SALDIRISI
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.
İsrail'in bu kere Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir.
Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir.
Son Dakika Haberleri: İşgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır