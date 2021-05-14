Son Dakika Haberi... Filistin'den ABD'ye tepki: Sessizliği katliamlara yol açtı

Son Dakika Haberi... İsrail, Ramazan ayı başında masum Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılara devam ediyor. Saldırıların şiddeti her geçen gün boyut değiştirirken, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yüzlerce füze atıldı.

ŞEHİT VE YARALI SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İsrail'in saldırıları karşısında şehit olan Filistinlilerin sayısı 122'ye yükselirken, 900'den fazla sivil de yaralandı. Dün gün boyu devam eden bombardıman bugün de sürüyor.

İSRAİL İÇİLERİ BAKANLIĞI BİNASINI VURDULAR

Bölgeden gelen son dakika haberine göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde olaylarla ilgili olarak açıklama yapan ABD yönetimi olayı 'Nefsi müdafaa' olarak nitelendirdi. Bu durum eleştirilere neden olurken, Filistin yönetimi açıklamalarda bulundu.

Filistin tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" denildi.