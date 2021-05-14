SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de yeni varyant paniği! Koronavirüsün iki kez mutasyona uğramış hali

İngiliz hükümetinin, "endişe türü" olarak tanımladığı Hindistan varyantı ülkede en çok Londra, Bolton, Blackburn ve Nottingham kentlerinde görüldü.

Bolton Belediye Meclisi Başkanı David Greenhalgh, yaptığı açıklamada, kentte Hindistan varyantının Kovid-19 aşısını yaptırmayanlarda ve 20-30 yaşlarındaki gençlerde daha fazla görüldüğünü belirtti.

Greenhalgh, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan kentte gençlerin aşılanmasına yönelik bir çalışma başlatılmasını istediğini ve bunun varyantın yayılmasını önlemede etkili olacağını kaydetti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubunun (SAGE) vaka sayılarını artırmasından ve NHS üzerinde baskı oluşturmasından korkulan bu varyantın yayılmasının engellenmesi için Kovid-19 aşılamalarının yoğunlaştırılması yönünde tavsiye kararı aldığı kaydedildi.