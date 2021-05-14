SON DAKİKA: İşgalci İsrail'den skandal bir hamle daha! Katliama hazırlanıyor...

Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılar düzenleyen ve masum sivilleri hedef alan işgalci İsrail'den skandal bir adım daha geldi.
GAZZE ŞERİDİ'NE ASKERİ YIĞINAK!
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına çok sayıda tank, zırhlı araç ve asker sevk ederek askeri yığınak yaptı. Gazze yakınındaki yığınak kapsamında, tanklar için siperler kazıldığı görülürken, İsrail askerlerinin hazırlığı objektiflere yansıdı.
ŞEHİT SAYISI 124'E YÜKSELDİ
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 122'ye yükseldi.
YARALI SAYISI 900'E ULAŞTI
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu.
Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı duyuruldu.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.