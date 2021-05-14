SON DAKİKA: İşgalci İsrail'den skandal bir hamle daha! Katliama hazırlanıyor...

ŞEHİT SAYISI 124'E YÜKSELDİ

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 122'ye yükseldi.