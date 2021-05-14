Son dakika: İsrail katliamı! Batı Şeria'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İsrail askerleri ise Filistinlilerin barışçıl gösterilerine plastik ve gerçek mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eriha kentinde 1, Nablus kentinde 2 olmak üzere 3 Filistinlinin daha İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.