Ürdünlüler sokaklara döküldü! Filistin'e destek gösterileri

Ürdün'ün başkenti Amman, bazı partilerin ve sendikaların çağrısıyla düzenlenen, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı kitlesel gösteriye ev sahipliği yaptı. Filistinlilere destek gösterisi için cuma namazının ardından Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayan gösteri, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki En-Nahil Meydanı'na kadar uzandı.

Öte yandan İrbid, Aclun, El-Mafrak, Tafile, Kerak, Akabe ve Zerka kentlerinde de benzer destek gösterileri düzenlendi. Gösterilere katılanlar, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının sonlandırılmasını istedi.

Ürdün, yaklaşık bir haftadır Filistin ile dayanışma gösterilerine tanık oluyor. Eylemciler, Ürdün hükümetinden de işgal altındaki topraklarda yaşananlar karşısında "güçlü bir pozisyon" almasını talep ediyor.