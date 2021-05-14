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Giriş Tarihi: 14.5.2021 20:52 Son Güncelleme: 14.5.2021 20:56

Zengin ülkelere 'den çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

AA
Zengin ülkelere DSÖ'den çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere yeni tip (Kovid-19) aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının, ikinci yılında daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı. Dünya genelindeki aşı adaletsizliğine dikkati çeken Ghebreyesus, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yaşlı grupların halen aşılanmadığına, hastanelerin dolup taştığına işaret etti.

"AŞILARIN YÜZDE 0,3'Ü DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERE GİDİYOR"

"Şu anda aşı tedarikinin yalnızca yüzde 0,3'ü düşük gelirli ülkelere gidiyor." uyarısı yapan Ghebreyesus, zengin ülkeleri Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) destek vermeye davet etti.

"NEDEN ÇOCUK VE GENÇLERİNİ AŞILAMAK İSTEDİKLERİNİ ANLAMIYORUM"

Ghebreyesus, "Bazı ülkelerin neden çocuk ve gençlerini aşılamak istediklerini anlıyorum. Ama şu anda onları yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları COVAX'a bağışlamaya çağırıyorum." diye konuştu.

DSÖ'ye göre, bugün itibarıyla salgın nedeniyle dünya genelinde 3,34 milyon kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 161 milyonu aştı ve 1,26 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

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Zengin ülkelere DSÖ'den çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
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