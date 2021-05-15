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Haberler Dünya Haberleri ABD, İsrail'in Gazze'de medya binasına düzenlediği saldırıyı kınayamadı!
Giriş Tarihi: 15.5.2021 18:31 Son Güncelleme: 15.5.2021 18:35

ABD, 'in 'de medya binasına düzenlediği saldırıyı kınayamadı!

AA
ABD, İsrail'in Gazze'de medya binasına düzenlediği saldırıyı kınayamadı!

İşgalci ordusunun 'de medya binasına düzenlediği saldırıyla ilgili 'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü , gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettiklerini söyledi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu. Gazze Şeridi'nde masum sivillere yapılan saldırılar karşısında sessiz kalan Washington yönetimi, İsrail'in bu saldırısına da kınayamadı.  

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"İSRAİLLİLERE İLETTİK"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

BARBARCA BİR EYLEMDİR

Al Jazeera'den yapılan açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.

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ABD, İsrail'in Gazze'de medya binasına düzenlediği saldırıyı kınayamadı!
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