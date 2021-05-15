ABD, İsrail'in Gazze'de medya binasına düzenlediği saldırıyı kınayamadı!

İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu. Gazze Şeridi'nde masum sivillere yapılan saldırılar karşısında sessiz kalan Washington yönetimi, İsrail'in bu saldırısına da kınayamadı.

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"İSRAİLLİLERE İLETTİK"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.