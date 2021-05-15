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Giriş Tarihi: 15.5.2021 11:06 Son Güncelleme: 15.5.2021 11:16

'in Mars keşif aracı 'e iniş yaptı

İHA
Çin'in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı

'in Mars keşif aracı Zhurong'un 'e başarılı bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Çin devlet medyası, Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e Pekin saatiyle 07.18'de başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

17 DAKİKA SÜRDÜ

Zhurong keşif aracının, gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia'ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünya'ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edildi. Zhurong, Mars yüzeyinde keşif ve araştırma görevini yürütecek.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekibin başarısını kutlayarak, "Yeterince cesurdunuz, mükemmelliğin peşindeydiniz ve ülkemizi gezegen keşfinin ileri saflarına taşıdınız" ifadelerini kullandı.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong", Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı.

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Çin'in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı
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