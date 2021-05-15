Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı

İsrail saldırıları sonucu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinliler için İnsani Yardım Vakfı İHH'nın yaptığı çağrı üzerine Türkiye'de birçok camide gıyabi cenaze namazı kılındı. İstanbul'da Fatih Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Camisi avlusunda toplanan AGD üyeleri ve vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı. İsrail'in yaptığı saldırılara karşı, "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atarak Filistinlilere destek veren grup, sloganların ardından Kudüs'te şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı da kıldı. Öte yandan cuma hutbesinde de Kudüs'ün işgalden kurtulması için dua edildi.SABAH