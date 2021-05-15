Son dakika: Fransa'da polis, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti

Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü, gösteriye izin verilmediğini belirterek, güzergah üzerindeki iş yerlerinin kapalı kalmasını istedi.

Lyon kentinin Bellecour Meydanı'nda da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için eylem yapıldı.