Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası BM'de sergilenecek

Dünya kültür mirası Göbeklitepe'nin D yapısı olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki 'P18' numaralı dikilitaşın kopyası Birleşmiş Milletlere resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında açılışını yaptığı ve o yılın 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbeklitepe'nin P18 Steli New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde sergilenen 2. Anadolu eseri olacak.BM Genel Merkezinde kalıcı olarak sergilenecek eserin, Göbeklitepe'nin evrensel kültür mirası özelliğini tanıtma fırsatı sunacağı belirtiliyor.
Bilindiği gibi; Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir.
Hayvan motiflerinden boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Göbeklitepe, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç sistemine sahip olan avcı-toplayıcı guruplar açısından önemli bir kült merkezidir.
12.000 yıl öncesine dayandığı ileri sürülmektedir. Göbeklitepe, UNESCO tarafından 2011'de Dünya Mirası geçici listesine alınmış ve 2018'de kalıcı listeye girmişti.
Geçtiğimiz ay Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından ülke genelinde herkese açık "Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması" düzenlenmiş, dereceye girenlere de yine düzenlenen törenle para ve plaket ödülleri verilmiş, kazanan resimler de sergilenmişti.