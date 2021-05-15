Hindistan’da yıldırım düştü, 18 fil öldü

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 18 fil öldü. Assam eyaletine bağlı Nagaon bölgesinde sağanak yağışlar etkili oldu. Yağışlar sırasında yıldırım düşerken, bölgedeki köylülerin ormanlık alanda 18 fili ölü halde bulduğu belirtildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden yetkililer, bir sürünün parçası olan fillerin yıldırım düştüğü anda birbirine yakın durduğu için toplu halde ölmüş olabilecekleri olasılığı üzerinde duruyor. Toplu halde telef olan fillerin çoğunun yetişkin filler olduğu ifade edildi. Ayrıca fillerin öldüğü bölgede bazı ağaçların yandığı belirtildi.Çok sayıda filin ölmesinden endişe duyduğunu dile getiren Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve filler üzerinde incelemeler yapıldığını açıkladı. Fillerin ölümünden 'derin üzüntü' duyduğunu belirten Assam Eyaleti Orman Bakanı Parimal Suklabaidya ise fillerin kesin ölüm nedeninin 15 gün içinde netleşeceğini ifade etti. Assam'da son 20 yılda ilk kez bu kadar çok filin aynı anda ölü bulunduğu kaydedildi.