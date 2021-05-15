İsrail 3 koldan Filistin'i katlediyor





23 OKULU YIKTILAR

İsrail saldırılarının Gazze'de neden olduğu zarar ise 70 milyon doları aştı. Sivillerin yaşadığı çok katlı 32 bina yerle bir oldu. 500 yerleşim birimi yıkılırken, 3 bin 500 yerleşim birimi hafif ve orta hasar gördü. Saldırılarda 23 medya merkezi yıkıldı, 4 banka binası bombalandı, 60 hükümet merkezi hasar gördü, 23 okul hasara uğradı.